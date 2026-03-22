Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

Theo cơ quan công an, tối ngày 17/3/2026, giữa cha và mẹ ruột của Đoàn Thanh Thía xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cải. Tức giận vì cha hăm dọa, đòi đâm mẹ, Thía đã quật ngã và dùng quạt đánh, khiến người cha ruột là ông ông Đoàn Văn L.,, (sinh năm 1959, ngụ cùng địa chỉ) bị thương nặng, bất tỉnh, sau đó tử vong.

Đối tượng gây chết cha ruột đã bị khởi tố, bắt giam

Sau khi gây án, Thía đã đến Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

Hành động giết chết cha ruột không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại đạo đức, luân lý và truyền thống gia đình.

Đây là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn hại sâu sắc đến xã hội và phá vỡ những giá trị cơ bản về tình thân, lòng hiếu thảo của con người.