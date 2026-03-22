  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

Chủ Nhật, 14:58, 22/03/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, tối ngày 17/3/2026, giữa cha và mẹ ruột của Đoàn Thanh Thía xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cải. Tức giận vì cha hăm dọa, đòi đâm mẹ, Thía đã quật ngã và dùng quạt đánh, khiến người cha ruột là ông ông Đoàn Văn L.,, (sinh năm 1959, ngụ cùng địa chỉ) bị thương nặng, bất tỉnh, sau đó tử vong. 

Đối tượng gây chết cha ruột đã bị khởi tố, bắt giam

Sau khi gây án, Thía đã đến Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

Hành động giết chết cha ruột không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại đạo đức, luân lý và truyền thống gia đình.

Đây là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn hại sâu sắc đến xã hội và phá vỡ những giá trị cơ bản về tình thân, lòng hiếu thảo của con người.

PV/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp sát hại cha ruột giết người
Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ cha sát hại con ruột

VOV.VN - Ngày 27/5, các cơ quan chức năng huyện Chợ Gạo và tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra vụ án giết người tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo. Điều đáng nói là “hung thủ” gây ra chết người chính là cha ruột của nạn nhân.

Bắt kẻ giết người bị truy nã khi trốn sang Campuchia

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) vừa tiếp nhận, bàn giao đối tượng truy nã liên quan vụ án giết người xảy ra tại TP.HCM. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn sang Campuchia và bị phát hiện đang lẩn trốn tại khu vực casino gần biên giới trước khi được vận động ra đầu thú.

Phục hồi điều tra, bắt đối tượng giết người ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thi hành quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

