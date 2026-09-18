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Khởi tố đối tượng vận chuyển hơn 100kg pháo từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 15:21, 18/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Văn Phước (SN 2000, trú xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Phước điều khiển xe máy chở pháo hoa nổ.

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Đối tượng Hoàng Văn Phước  cùng tang vật. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tang vật thu giữ gồm 63 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng khối lượng 107,6kg.

Tại cơ quan công an, Phước khai được thuê vận chuyển số pháo trên từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh để giao cho người khác, hưởng tiền công.

khoi to doi tuong van chuyen hon 100kg phao tu quang tri ra ha tinh hinh anh 2
Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo cơ quan công an, Hoàng Văn Phước đã có tiền án về tội “Vận chuyển hàng cấm”, chưa được xóa án tích. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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