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Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 84,1kg pháo nổ trái phép

Thứ Sáu, 09:08, 03/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Công an xã Trà Lĩnh và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ.

Vụ việc xảy ra lúc 18h30' ngày 1/7/2026, tại xóm Hùng Quốc 2, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Trương Quang Dũng (sinh năm 1986), trú tại xóm Vĩnh Quang, xã Trà Lĩnh và Trần Trọng Hải (sinh năm 1975), trú tại số 321 Minh Khai, phường Minh Khai, Hà Nội.

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Hai đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 11B-009.70 do các đối tượng điều khiển có vận chuyển 5 thùng carton và 1 khối hình hộp nghi là pháo, với tổng khối lượng 84,1kg. Qua đấu tranh ban đầu, hai đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng trên là pháo nổ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Tiến Cường/VOV-Đông Bắc
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