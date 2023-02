Khởi tố đối tượng xâm hại tình dục trẻ em tại Lạng Sơn

Tại Cơ quan Công an, Nông Quang Minh khai nhận, do có quen biết từ trước nên vào khoảng 01h00 sáng 17/1/2023, Minh đã đón B. (SN 2009, trú tại thị trấn Đình Lập) về nhà Minh ngủ và gạ gẫm thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Hành vi này của Minh sau đó đã bị người dân phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Nông Quang Minh

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con, em trong độ tuổi mới lớn cần thường xuyên quan tâm, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn; giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cho các em, tránh để các đối tượng lợi dụng xâm hại gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm, sinh lý của các em về sau./.