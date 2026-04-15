Kiểm tra gắt xăng dầu ở Hà Nội: Lộ loạt cửa hàng bán cầm chừng

Thứ Tư, 20:18, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nhiều vi phạm, góp phần ổn định thị trường Thủ đô trước biến động từ tình hình quốc tế.

Trước diễn biến phức tạp của các yếu tố địa chính trị tại khu vực Trung Đông và những tác động đến thị trường xăng dầu trong nước, Phòng An ninh kinh tế – Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu

Qua kiểm tra thực tế tại một số cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm, gồm 1 thương nhân phân phối và 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Các vi phạm chủ yếu là tự ý giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng, cũng như kinh doanh tại địa điểm chưa thông báo với cơ quan đăng ký theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng một số cửa hàng bán xăng dầu cầm chừng, tự ý giới hạn lượng bán cho khách hàng. Cụ thể, có nơi chỉ bán tối đa từ 200.000 – 300.000 đồng/lượt đối với ô tô và khoảng 30.000 đồng/lượt đối với xe máy.

Theo đánh giá, trong bối cảnh thị trường xăng dầu và khí hóa lỏng có nhiều biến động, việc các cơ sở tự ý hạn chế lượng bán không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây tâm lý bất ổn, làm gia tăng áp lực cho công tác quản lý nhà nước.

Việc kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm đã góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này, đồng thời đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường trên địa bàn Thủ đô.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thực tế lượng xăng dầu tại khu vực bể chứa của cơ sở kinh doanh

Trong thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; tập trung vào các đơn vị có dấu hiệu giảm lượng bán bất thường hoặc lợi dụng biến động thị trường để trục lợi.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm giữ vững ổn định thị trường, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Cao Thắng/VOV.VN
Giáo dục