Khởi tố giám đốc công ty để xảy ra tai nạn lao động chết người

Ngày 22/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường (SN 1978), trú tại tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn, về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" theo điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Bùi Văn Trường.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức, điều hành việc thi công lắp đặt mái tôn trên cao tại hạng mục nhà xưởng X2 thuộc Nhà máy sản xuất đồ dùng một lần bằng công nghệ đúc ép bột giấy ở Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, bị can Trường không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy định về an toàn lao động và không kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của công nhân theo quy định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 16/5, khi các công nhân đang thi công lắp đặt mái tôn, thời tiết xuất hiện gió lớn. Thời điểm này, anh B.V.H đã tháo dây đeo an toàn khỏi kết cấu mái nhà xưởng. Khi tấm tôn bị gió hất lên, anh H mất thăng bằng, rơi từ độ cao khoảng 12,3 mét xuống nền công trình và tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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