English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố người đàn ông gây tai nạn, khiến nữ du khách người Anh tử vong

Thứ Năm, 20:15, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố tài xế trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 4C khiến nữ du khách người Anh tử vong - người sau đó hiến tạng cứu sống 3 bệnh nhân Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chính (42 tuổi, trú xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra hôm 29/3 trên Quốc lộ 4C, đoạn qua thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa. Thời điểm này, Sùng Seo Chính lái xe máy chở theo một nữ du khách người Anh đi tham quan khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trong quá trình di chuyển, do không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện cùng chiều phía trước, xe máy do Chính cầm lái đã xảy ra va chạm với một xe máy khác. Sau cú tông ban đầu, phương tiện tiếp tục lao sang phần đường đối diện và va chạm với ô tô tải đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến nữ du khách người Anh bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

khoi to nguoi dan ong gay tai nan, khien nu du khach nguoi anh tu vong hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chính. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Sau khi nữ du khách tử vong, gia đình nạn nhân đã quyết định hiến tặng mô, tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình du khách người Anh đã để lại niềm xúc động sâu sắc, lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng nhân ái, sự sẻ chia không phân biệt quốc tịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo núi có nhiều khúc cua, độ dốc lớn như Quốc lộ 4C.

Người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

doi_tuong_thuc_hien_lai_hien_truong_vu_trom_.jpg

Đột nhập villa trộm cắp tài sản của du khách

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 tại khu vực An Bàng, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Công an phường Hội An Tây đã nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Viên Minh/VTC News
Tag: VOV du khách du khách người Anh tử vong Tuyên Quang Công an Tuyên Quảng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế
Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế

VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế

VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.

Lời khai của tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách tại Hà Nội
Lời khai của tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách tại Hà Nội

VOV.VN - Chở khách là người nước ngoài, ông P.V.L (SN 1964, trú Nghĩa Đô, Hà Nội) được xác định đã đi vòng vèo qua nhiều tuyến phố và thu phí 1 triệu đồng cho cuốc xe ôm.

Lời khai của tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách tại Hà Nội

Lời khai của tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách tại Hà Nội

VOV.VN - Chở khách là người nước ngoài, ông P.V.L (SN 1964, trú Nghĩa Đô, Hà Nội) được xác định đã đi vòng vèo qua nhiều tuyến phố và thu phí 1 triệu đồng cho cuốc xe ôm.

Dùng xẻng đánh du khách vì mâu thuẫn đỗ xe: Có thể đối mặt mức án 7 năm tù
Dùng xẻng đánh du khách vì mâu thuẫn đỗ xe: Có thể đối mặt mức án 7 năm tù

VOV.VN - Vụ việc chủ quán cơm niêu tại phường Vũng Tàu bị bắt khẩn cấp sau hành vi dùng xẻng và ghế đuổi đánh du khách vào mùng 5 Tết đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, hành vi này có thể bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Dùng xẻng đánh du khách vì mâu thuẫn đỗ xe: Có thể đối mặt mức án 7 năm tù

Dùng xẻng đánh du khách vì mâu thuẫn đỗ xe: Có thể đối mặt mức án 7 năm tù

VOV.VN - Vụ việc chủ quán cơm niêu tại phường Vũng Tàu bị bắt khẩn cấp sau hành vi dùng xẻng và ghế đuổi đánh du khách vào mùng 5 Tết đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, hành vi này có thể bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật