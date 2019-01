Khởi tố hai đối tượng làm bằng giả

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đậu Thị Tuyết (50 tuổi, trú khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh) và Nguyễn Kim Hồng (52 tuổi, phường Lê Lợi, TP. Vinh) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hai đối tượng trực tiếp sản xuất bằng giả.

Trước đó, ngày 22/12/2018, trên đường Đinh Công Tráng (TP.Vinh), cảnh sát kinh tế thành phố Vinh bắt quả tang Kim Hồng đang giao dịch tài liệu giả.

Khám người Kim Hồng, công an thu giữ 7 bằng tốt nghiệp cử nhân của các trường cao đẳng trên địa bàn TP. Vinh, nhiều bảng điểm, một số bản chứng thực sao y bản chính, học bạ cùng 12 giấy phép lái xe máy giả hạng A1. Khám xét nơi ở của Kim Hồng, công an phát hiện, thu giữ 4 học bạ THPT đã đóng dấu giả.

Từ lời khai của Kim Hồng, công an bắt giữ Đậu Thị Tuyết – chuyên “sản xuất” văn bằng, giấy tờ có chữ ký, con dấu giả. Khám nhà của Đậu Thị Tuyết, công an thu giữ thêm 100 phôi văn bằng, chứng chỉ giả và thiết bị in.

Tại cơ quan công an, Đậu Thị Tuyết khai mỗi văn bằng giả sẽ được bán với giá trung bình 700.000 đồng. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Đậu Thị Tuyết mở một tiệm photocopy nhỏ ngay tại nhà riêng, vừa để photo, in ấn tài liệu.

Theo cơ quan điều tra, các văn bằng, chứng chỉ giả này được đối tượng Đậu Thị Tuyết làm rất tinh vi, xảo quyệt, người thường không nhận biết được./.

