Khởi tố kẻ sát hại bạn rồi đưa thi thể ra đường tạo hiện trường giả

Ngày 1/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Thuỷ (SN 1988, trú phường Quang Phong, TX. Thái Hoà, Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân bị Thủy sát hại là anh Võ Hiếu Hà (36 tuổi, bạn bè từ lâu với Thủy).

Nguyễn Đức Thủy bị bắt giữ chỉ sau 1 ngày gây án (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, Thủy và anh Hà xảy ra mâu thuẫn. Đêm 20/8, anh Hà sau khi uống rượu đã chạy xe máy tới nhà Thủy. Tại đây hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã to tiếng.

Cơ quan điều tra xác định Thủy một mình tấn công khiến anh Hà tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại nạn nhân, Thủy dùng xe máy của anh Hà chở thi thể đi 2 km tới con đường đất cạnh khu vực một trường tiểu học. Tại đây, Thủy dùng xe máy đè lên phần thi thể, tạo dựng hiện trưởng giả vụ tai nạn giao thông.

Dựng xong hiện trường giả, Thủy đi bộ về nhà, xếp một số vật dụng cá nhân rồi tới nhà người thân ở huyện Đô Lương cách hơn 70 km tá túc.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông mà là một vụ án mạng nghiêm trọng. Hung thủ đã dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Chỉ 1 ngày sau, Thủy bị công an bắt giữ./.