English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố người chồng sát hại vợ tại rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Thứ Ba, 17:03, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sát hại vợ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 21/6, do nhiều giờ không liên lạc được với vợ chồng ông Ngọ, người thân đến rẫy cà phê của gia đình tại thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang tìm kiếm. Tại đây, bà N.T.Y (57 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), vợ của Nguyễn Quốc Ngọ, được phát hiện đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt.

khoi to nguoi chong sat hai vo tai ray ca phe o Dak lak hinh anh 1
Nghi phạm Nguyễn Quốc Ngọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Pơng Drang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, thương tích trên thi thể nạn nhân và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người; nghi phạm gây án là Nguyễn Quốc Ngọ.

Quá trình truy xét xác định, sau khi gây án, ông Ngọ điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa, sau đó đón xe khách về quê ở Hà Tĩnh để lẩn trốn. Được cơ quan công an và người thân vận động, chiều 21/6, Ngọ đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

khoi to nguoi chong sat hai vo tai ray ca phe o Dak lak hinh anh 2
Nghi phạm Nguyễn Quốc Ngọ khai báo, do mâu thuẫn trong lúc cắt cành cà phê, đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Theo lời khai ban đầu, sáng 20/6, trong lúc làm rẫy cà phê, giữa ông Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về việc cắt cành cà phê. Trong lúc cãi vã, ông Ngọ lấy một chiếc tua vít trong cốp xe máy đâm nhiều nhát vào bà Y khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ án để xử lý Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật.

Công Bắc/VOV - Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bị đánh và dọa giết cả 3 mẹ con, vợ ra tay sát hại chồng
Bị đánh và dọa giết cả 3 mẹ con, vợ ra tay sát hại chồng

VOV.VN - Sau thời gian bị bạo hành, người phụ nữ ở Đà Nẵng dùng khăn và dây dù siết cổ chồng đến chết.

Bị đánh và dọa giết cả 3 mẹ con, vợ ra tay sát hại chồng

Bị đánh và dọa giết cả 3 mẹ con, vợ ra tay sát hại chồng

VOV.VN - Sau thời gian bị bạo hành, người phụ nữ ở Đà Nẵng dùng khăn và dây dù siết cổ chồng đến chết.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử trong nhà trọ ở TP.HCM
Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử trong nhà trọ ở TP.HCM

VOV.VN - Khoảng 19h30 tối 15/9, một vụ án mạng đã xảy ra tại khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ).

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử trong nhà trọ ở TP.HCM

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử trong nhà trọ ở TP.HCM

VOV.VN - Khoảng 19h30 tối 15/9, một vụ án mạng đã xảy ra tại khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ).

Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Điện Biên
Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Điện Biên

VOV.VN - Đối tượng được xác định là Sùng Seo Sủ (sinh năm 1969) đã ra tay sát hại vợ là bà Vừ Thị Sơ (sinh năm 1971) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Điện Biên

Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Điện Biên

VOV.VN - Đối tượng được xác định là Sùng Seo Sủ (sinh năm 1969) đã ra tay sát hại vợ là bà Vừ Thị Sơ (sinh năm 1971) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật