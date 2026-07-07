Khởi tố người chồng sát hại vợ tại rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 21/6, do nhiều giờ không liên lạc được với vợ chồng ông Ngọ, người thân đến rẫy cà phê của gia đình tại thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang tìm kiếm. Tại đây, bà N.T.Y (57 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), vợ của Nguyễn Quốc Ngọ, được phát hiện đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt.

Nghi phạm Nguyễn Quốc Ngọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Pơng Drang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, thương tích trên thi thể nạn nhân và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người; nghi phạm gây án là Nguyễn Quốc Ngọ.

Quá trình truy xét xác định, sau khi gây án, ông Ngọ điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa, sau đó đón xe khách về quê ở Hà Tĩnh để lẩn trốn. Được cơ quan công an và người thân vận động, chiều 21/6, Ngọ đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm Nguyễn Quốc Ngọ khai báo, do mâu thuẫn trong lúc cắt cành cà phê, đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Theo lời khai ban đầu, sáng 20/6, trong lúc làm rẫy cà phê, giữa ông Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về việc cắt cành cà phê. Trong lúc cãi vã, ông Ngọ lấy một chiếc tua vít trong cốp xe máy đâm nhiều nhát vào bà Y khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ án để xử lý Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật.