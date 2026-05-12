Nghi án chồng sát hại vợ cũ: Truy tìm hung thủ, hỗ trợ gia đình nạn nhân

Trước đó, vào tối 11/5, người dân cùng chính quyền địa phương phát hiện chị C.T.S, 31 tuổi, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Các lực lượng tổ chức truy tìm hung thủ

Nghi phạm gây án là Đ.X.T, 29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú đã rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Theo lãnh đạo xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, nghi phạm và nạn nhân đã từng là vợ chồng và vừa ly hôn cách đây không lâu.

Hiện nay, các lực lượng Công an, Biên phòng, dân quân và người dân đang phối hợp tìm kiếm nghi phạm. Các lực lượng chia thành nhiều mũi để truy tìm tại khu vực rừng và lèn đá.

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, nạn nhân có 4 người con, trong đó 1 cháu học lớp 5, 1 cháu học lớp 1 và 2 cháu nhỏ học mẫu giáo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

“Đối với nạn nhân và các cháu nhỏ trong gia đình, Mặt trận, Hội Phụ nữ của xã quan tâm hỗ trợ các cháu nhỏ. Ban đầu, xã trích từ nguồn quỹ của Mặt trận hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng; phối hợp các lực lượng lo hậu sự cho nạn nhân. Cũng trong chiều nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ truy tìm hung thủ”, theo ông Bình.