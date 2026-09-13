Khởi tố người đàn ông đánh mẹ, đâm Cảnh sát 113

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 9/9, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) nhận tin báo tại hẻm 362 đường Hùng Vương, buôn Kŏ Siêr, phường Tân Lập có người đàn ông đánh mẹ ruột, ném đá vào nhiều người và gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Y Ỡ Niê Hrah tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Công an phường Tân Lập cử tổ công tác đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, Y Ỡ Niê Hrah đang ở trong nhà, trên tay cầm dao. Mặc dù được yêu cầu bỏ hung khí, đối tượng không chấp hành, chửi bới và đe dọa chém cán bộ, chiến sĩ.

Nhận thấy Y Ỡ Niê Hrah có biểu hiện say xỉn, hung hăng và đang cầm hung khí nguy hiểm, Công an phường Tân Lập báo lực lượng Cảnh sát 113 đến hỗ trợ.

Khoảng 5 phút sau, Cảnh sát 113 phối hợp Công an phường tiếp cận, vận động Y Ỡ Niê Hrah bỏ dao và hợp tác làm việc. Bất ngờ, đối tượng cầm dao lao ra, đâm nhiều nhát vào một cán bộ Cảnh sát 113, gây thương tích và làm vỡ 2 tấm lá chắn.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, tước dao và đưa Y Ỡ Niê Hrah về trụ sở làm việc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.