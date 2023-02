Ngày 31/1, Công an Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thái Ngọc (SN 1981, trú tại huyện Đất Đỏ) để điều tra tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Khởi tố người đàn ông vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người (ảnh: Mạnh Khá)

Khoảng 16h45 ngày 30/10/2022, ông Lê Thanh B. (SN 1969, trú tại Thị xã Phú Mỹ) chở bà Trần Thị H. (SN 1976) bằng xem máy lưu thông từ hướng xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đến xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành.

Khi đến đoạn đường thuộc xã Tóc Tiên thì xe của ông B. xảy ra va chạm với xe máy do Ngọc điều khiển đang lưu thông hướng từ chợ Tóc Tiên ra đường Tóc Tiên - Hắc Dịch. Hậu quả, ông B. và bà H. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Sau đó, ông B. tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trương Thái Ngọc bị bắt tạm giam 4 tháng. (ảnh: Gia Khang)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Thị xã Phú Mỹ phối hợp với các ngành chức năng tiến hành điều tra. Qua điều tra, công an xác định, nguyên nhân vụ va chạm giao thông do Ngọc chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát và trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy định (0,663mg/l)./.