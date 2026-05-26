Cải chính

Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới

Thứ Ba, 11:10, 26/05/2026
VOV.VN - Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về việc khởi tố, tạm giam bị can là đảng viên.

Theo nội dung văn bản, ngày 19/5/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ).

Bị can Nguyễn Thị Phương Lan bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ)

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thông báo để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị biết, xử lý đảng viên theo quy định.

Trước đó, VOV đã đưa tin về việc "Vi phạm nghiêm trọng tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Đồng Hới". Theo vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ) đã kiểm tra đột xuất việc thi hành án dân sự trong việc Ngân hàng TMCP Quân đội yêu cầu Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định đình chỉ thi hành án. Qua đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình phát hiện Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Đồng Hới vi phạm nghiêm trọng trong thừa hành công vụ.

Sau đó, tại kỳ họp thứ 33 và 34, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã thi hành kỷ luật với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan đã không thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm đã làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng uy tín tổ chức đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
