Phát hiện nhiều nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội

Bắt đối tượng có 6 tiền án

Theo đó, Công an phường Hồng Hà đã bắt giữ Nguyễn Sơn (SN 1967, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Đặng Văn Khánh (SN 1975, trú tại Yên Bái, Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Sơn (trái) và Đặng Văn Khánh (phải)

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cửa khẩu An Dương, tổ công tác Công an phường Hồng Hà phát hiện một nam giới điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần bên trái của đối tượng có 8 gói nilon màu xanh chứa chất bột màu trắng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận số tang vật trên là heroin mang đi bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hồng Hà xác định Nguyễn Sơn đã bán ma túy cho Đặng Văn Khánh. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Khánh tại khu vực trước số nhà 74 An Dương, thu giữ thêm 2 gói ma túy.

Kết quả giám định cho thấy tổng khối lượng tang vật thu giữ là 0,866 gam heroin. Theo hồ sơ, Nguyễn Sơn từng có 6 tiền án, trong đó có 3 tiền án liên quan đến ma túy.

Hiện Công an phường Hồng Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Liên tiếp phát hiện các nhóm tổ chức sử dụng ma túy

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, Công an xã Trần Phú, Công an Hà Nội tiếp tục đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy trên địa bàn, phát hiện và xử lý nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lực lượng công an tiến hành kiểm tra ma túy đối với Phùng Xuân Huấn (SN 1991) và Phùng Xuân Sơn (SN 1989), cùng trú tại xã Trần Phú, TP Hà Nội. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an xã Trần Phú đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra Vũ Viết Sơn (SN 1997) và Phùng Xuân Thanh (SN 1991), cùng trú tại xã Trần Phú. Qua xét nghiệm, cả hai đều dương tính với ma túy và sau đó đã đầu thú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Viết Sơn và Phùng Xuân Thanh tại cơ quan công an

Đấu tranh khai thác, Vũ Viết Sơn khai nhận mua ma túy từ Phùng Xuân Dương (SN 1997, trú tại xã Trần Phú). Làm việc với cơ quan công an, Dương thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp 6 túi nilon chứa ma túy tổng hợp.

Hiện Công an xã Trần Phú đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.