Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Doãn Nhân, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) về hành vi “lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ”. Cùng với ông Bùi Doãn Nhân, cơ quan công an cũng khởi tố ông Vũ Đình Trung, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thủy Nguyên và Đào Văn Bắc, nguyên cán bộ Phòng Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hải Phòng.

Một khu đất trên đường Máng nước (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được các đối tượng "phù phép" chuyển đổi sai quy định.

Trước đó, tháng 11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án để điều tra các vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn các xã Thủy Sơn, Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) giai đoạn 2015 – 2018. Trong giai đoạn này, ông Bùi Doãn Nhân với vai trò Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cùng các ông Đào Văn Bắc, Vũ Đình Trung đã câu kết với một số cán bộ lãnh đạo các xã Thủy Sơn, Thủy Đường nhằm làm sai lệch hồ sơ, chuyển hàng chục lô đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với ông Bùi Doãn Nhân, Đào Văn Bắc và Vũ Đình Trung về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai được quy định tại Điều 299 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã họp, xem xét và thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Doãn Nhân bằng hình thức khai trừ Đảng. Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng cũng quyết định đình chỉ công tác, tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đào Văn Bắc./.