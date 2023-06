Khởi tố nhóm bốc đầu xe máy gây náo loạn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" với nhóm thanh niên bốc đầu xe máy tên "Chu Bá Thông".