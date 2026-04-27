  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng

Thứ Hai, 20:02, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau một thời gian liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng tại công trình giao thông, khu du lịch ở Ninh Bình, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc, triệt phá nhóm đối tượng gây án, bước đầu làm rõ nhiều vụ việc liên quan.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng tại các công trình giao thông công cộng, khu du lịch, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm xấu mỹ quan đô thị.

Các vụ việc chủ yếu xảy ra tại những khu vực vắng vẻ, thiếu sự trông coi, quản lý, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy xét của lực lượng chức năng.

Các đối tượng trộm cắp dây cáp điện

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Bằng các biện pháp điều tra, truy xét, lực lượng chức năng đã xác định và triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn, gồm: Đinh Văn Sơn (SN 1989, trú tại thôn Đông Mẫu, xã Yên Cường) là đối tượng cầm đầu; Đinh Giang Nam (SN 1990, trú tại xóm 8, xã Yên Cường) và Phạm Văn Cần (SN 2003, trú tại thôn Tân Thành, xã Yên Cường).

Tang vật thu giữ được

Đáng chú ý, Đinh Văn Sơn có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng có quan hệ quen biết, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập và có biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp dây cáp điện tại các địa bàn phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), cùng một số khu vực thuộc tỉnh Nam Định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ tang vật, phương tiện, công cụ sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Hàng loạt trụ đèn đường nông thôn ở Lâm Đồng bị trộm cắt dây điện
VOV.VN - Những ngày qua, người dân ở thôn Bình Lễ, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) bức xúc khi hàng loạt trụ đèn đường bị trộm cắt dây điện.

Thiệt hại gần 1,6 tỷ đồng từ các vụ trộm cắt dây dẫn điện ở Vĩnh Long
VOV.VN - Không chỉ ở tỉnh Đồng Tháp mà thời gian gần đây, tại tỉnh Vĩnh Long cũng xảy ra rất nhiều trường hợp kẻ trộm cắt dây dẫn điện gây thiệt hại lớn về tài sản người dân và còn tiềm ẩn rủi ro đối với  an toàn lưới điện, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp dây điện ở Đồng Tháp
VOV.VN - Gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp dây điện, dây cáp đồng tại các trạm biến áp. Cơ quan công an đã tăng cường công tác tuần tra, mật phục, bắt giữ và xử lý các đối tượng này.

