Khởi tố nhóm thanh niên mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 28/11, Công an thị xã Quảng Yên nhận được phản ánh của người dân về việc trên 30 đối tượng tụ tập, điều khiển mô tô, cầm theo hung khí, di chuyển với tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi, hò hét trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông, trị an tại địa phương.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan Công an

Công an thị xã Quảng Yên xác định, do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội, ngày 26/11, 2 nhóm thanh thiếu niên do Lê Việt Đức và Trần Trung Thành cầm đầu đã hẹn nhau đến quán bi-a tại phường Yên Giang để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng lôi kéo thêm bạn bè, cầm theo hung khí như dao phóng lợn, tuýp sắt mài nhọn, kiếm tự chế, gậy sắt ba khúc, vỏ chai thuỷ tinh,… lao vào đánh nhau.

Các đối tượng đều có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi và đa số là học sinh tại các trường THPT trên địa bàn, đánh nhau 3 lần liên tục trong đêm 26/11 tại nhiều địa điểm và tuyến đường tại thị xã Quảng Yên, gây ảnh hưởng xấu đến người dân xung quanh và gây mất ANTT công cộng

Căn cứ nội dung, tính chất vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Việt Đức (SN 2006, trú tại phường Tân An, TX Quảng Yên), Trần Trung Thành (SN 2006, trú tại phường Quảng Yên, TX Quảng Yên), Vũ Đình Đạt (SN 2004) và Vũ Xuân Minh (SN 2004, đều trú tại xã Sông Khoai, TX Quảng Yên); áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Việt Đức, Trần Trung Thành, Vũ Nhật Minh.

Hiện Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.