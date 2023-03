Khởi tố nhóm thanh niên mang hung khí từ Quảng Ninh sang Hải Dương gây rối

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương cho biết: 17 đối tượng đã bị khởi tố về các tội gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản trong vụ việc xảy ra tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo hồi tháng 12/2022.

Thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao trên đường gây mất trật tự công cộng (ảnh minh hoạ)

Theo kết quả điều tra: Khoảng 21h15 ngày 17/12/2022, hơn 50 nam thanh niên (phần lớn sinh từ năm 2003 đến 2007, trú tại nhiều địa phương ở Quảng Ninh như TX Đông Triều, TP Uông Bí) cầm theo tuýp sắt, đinh ba, kiếm, vỏ chai thủy tinh... đi trên khoảng 30 xe mô tô dọc các tuyến phố trung tâm TP Hải Dương. Nhóm này dàn hàng ngang, điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét và dùng hung khí quẹt xuống đường, đuổi đánh nhau với một nhóm đối tượng khác tại khu vực số 125 đường Bạch Đằng.

Khi đi qua một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, một xe trong nhóm bị ngã. Thấy người ngồi uống cafe trong quán cất tiếng cười, nhóm thanh niên này cầm hung khí xông vào quán, đuổi và ném vỏ chai bia khiến một người bị thương nhẹ, một số đồ vật của quán cafe bị hư hỏng, đổ vỡ. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một thanh niên trong nhóm còn lấy trộm điện thoại thông minh của khách uống cafe. Sự việc gây mất an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Xác lập chuyên án và tổ chức điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã khởi tố 16 bị can về tội gây rối trật tự công cộng và 1 bị can về tội cướp tài sản. Các đối tượng khác chưa đủ 16 tuổi khi phạm tội nên chưa được áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương tiếp tục củng cố hồ sợ vụ việc để xử lý các đối tượng liên quan./.