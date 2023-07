Khởi tố nữ bảo mẫu vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường

Ngày 5/7, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chu Uyển Vân (27 tuổi, Bắc Ninh) về hành vi Vô ý làm chết người. Bị can Chu Uyển Vân bị áp dụng hình thức ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú.

Trước đó, mẹ cháu Kh. (7 tháng tuổi) gửi cháu bé cho Chu Uyển Vân trông vào tối 9/1. Thời điểm giao cháu bé, cháu Kh vẫn khỏe mạnh, ăn uống tốt.

Chiều tối 10/1, nữ bảo mẫu gọi điện cho mẹ cháu bé báo cháu bị sặc sữa, phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã không qua khỏi.

Thấy sự việc có nhiều điều bất thường, chị Nguyễn Bích H. (mẹ cháu bé) đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ. Lực lượng pháp y cũng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.