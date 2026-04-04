Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Thứ Bảy, 10:09, 04/04/2026
VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa khởi tố Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trong vụ án lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết.

Ngày 4/4, chỉ huy Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h25 ngày 25/3, tại khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

khoi to tai xe xe lexus gay tai nan lien hoan o ha noi hinh anh 1
Vũ Quang Chiến sau khi gây tai nạn. (Ảnh: Phú Hiếu)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Vũ Quang Chiến điều khiển xe ô tô Lexus biển kiểm soát 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, xe ô tô Lexus do Chiến điều khiển đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30L-665.XX đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 xe ô tô và 1 xe mô tô do anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh C.T.H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 6 xe ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng. Xe Lexus do Chiến điều khiển bị va chạm mạnh, lật ngửa bụng. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, Vũ Quang Chiến và các lái xe ô tô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Trọng Phú/VOV.VN
“Đại án” 300 tấn thịt lợn bệnh: Góc nhìn pháp lý và cảnh báo từ chuyên gia

VOV.VN - Trong vụ phanh phui đường dây tuồn 300 tấn thịt lợn bệnh ra thị trường, có sự tiếp tay của cán bộ thú y, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng đại diện Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định, đây là một “đại án” về an toàn thực phẩm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội.

VOV.VN - Trong vụ phanh phui đường dây tuồn 300 tấn thịt lợn bệnh ra thị trường, có sự tiếp tay của cán bộ thú y, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng đại diện Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định, đây là một “đại án” về an toàn thực phẩm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội.

Nóng 24h: Cảnh báo chiêu trò AI giả mạo, phát tán tin giả gây nhiễu loạn dư luận

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên cảnh báo các đối tượng lợi dụng công nghệ AI tạo nội dung “deepfake” giả mạo để xuyên tạc, bôi nhọ và phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật đối với người chia sẻ.

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên cảnh báo các đối tượng lợi dụng công nghệ AI tạo nội dung “deepfake” giả mạo để xuyên tạc, bôi nhọ và phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật đối với người chia sẻ.

Vụ án khởi tố nữ doanh nhân Hana Ngô: Quảng cáo sai sự thật về tiền mã hóa

VOV.VN - Cơ quan công an cho biết, các đối tượng trong vụ án do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu, Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô) và 5 bị can khác đã quảng cáo sai sự thật về giá trị, tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường; điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành...

VOV.VN - Cơ quan công an cho biết, các đối tượng trong vụ án do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu, Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô) và 5 bị can khác đã quảng cáo sai sự thật về giá trị, tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường; điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành...

