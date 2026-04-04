Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Ngày 4/4, chỉ huy Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h25 ngày 25/3, tại khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Vũ Quang Chiến sau khi gây tai nạn. (Ảnh: Phú Hiếu)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Vũ Quang Chiến điều khiển xe ô tô Lexus biển kiểm soát 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, xe ô tô Lexus do Chiến điều khiển đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30L-665.XX đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 xe ô tô và 1 xe mô tô do anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh C.T.H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 6 xe ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng. Xe Lexus do Chiến điều khiển bị va chạm mạnh, lật ngửa bụng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, Vũ Quang Chiến và các lái xe ô tô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.