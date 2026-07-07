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Khởi tố thêm 12 bị can vụ lừa đảo gần 900 tỷ đồng bằng "hợp đồng kỳ nghỉ" ở TP.HCM

Thứ Ba, 14:35, 07/07/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố 12 bị can tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ”, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

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Các đối tượng vừa bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 05 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa; số 40A - 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM.

Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

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Bị can Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM. Ảnh: CACC

Điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM; Đinh Sơn Hải – Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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