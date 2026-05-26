Khởi tố thiếu niên dùng kiếm tấn công người khác ở Hà Nội

Ngày 26/5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đăng Trường và Nguyễn Văn Tài (cùng sinh năm 2007, trú xã Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Theo cơ quan công an, trước đó Công an xã An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thanh thiếu niên đánh người gây thương tích tại khu Đồng Nhân, xã An Khánh.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ Nguyễn Đăng Trường đã dùng vỏ kiếm bằng gỗ, còn Nguyễn Văn Tài sử dụng kiếm để tấn công nạn nhân, gây thương tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.