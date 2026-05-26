Cải chính

Khởi tố thiếu niên dùng kiếm tấn công người khác ở Hà Nội

Thứ Ba, 10:30, 26/05/2026
VOV.VN - Sau khi dùng kiếm đánh người gây thương tích tại xã An Khánh, hai thiếu niên ở Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 26/5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đăng Trường và Nguyễn Văn Tài (cùng sinh năm 2007, trú xã Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Theo cơ quan công an, trước đó Công an xã An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thanh thiếu niên đánh người gây thương tích tại khu Đồng Nhân, xã An Khánh.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ Nguyễn Đăng Trường đã dùng vỏ kiếm bằng gỗ, còn Nguyễn Văn Tài sử dụng kiếm để tấn công nạn nhân, gây thương tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 26/1, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Sóc Sơn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Ngô Tuấn Dũng (sinh năm 1979, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo quy định của pháp luật.

VOV.VN - Ngày 26/1, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Sóc Sơn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Ngô Tuấn Dũng (sinh năm 1979, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo quy định của pháp luật.

Truy nã nóng đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội thông tin, vừa ra quyết định truy nã Đặng Trung Hiếu (SN 2005, thường trú phường Bồ Đề, Hà Nội) về các tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

VOV.VN - Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội thông tin, vừa ra quyết định truy nã Đặng Trung Hiếu (SN 2005, thường trú phường Bồ Đề, Hà Nội) về các tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

