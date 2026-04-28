Công an Thái Nguyên cảnh báo vi phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Ba, 16:45, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí quân dụng và vật liệu nổ có chiều hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Nguyên, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để trao đổi, mua bán linh kiện, bộ phận vũ khí quân dụng dưới vỏ bọc “đồ chơi”, “phụ kiện sưu tầm”.

Đáng chú ý, một số trường hợp còn tự học cách chế tạo súng tự chế, vật liệu nổ hoặc cải hoán công cụ hỗ trợ thành vũ khí có khả năng sát thương cao.

cong an thai nguyen canh bao vi pham lien quan vu khi, vat lieu no hinh anh 1
Đối tượng N.V.D, trú tại xã Điềm Thụy (bên trái) và đối tượng H.V.N, trú tại xã Vô Tranh. Cả hai đều trú tỉnh Thái Nguyên

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 vụ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều tang vật gồm 4 khẩu súng PCP, 2.558 viên đạn chì, cùng các bộ phận, thiết bị phục vụ chế tạo và sử dụng vũ khí.

Cơ quan công an cảnh báo, các hành vi liên quan đến vũ khí quân dụng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí có thể dẫn đến các tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng.

Đặc biệt, các loại vũ khí có tính sát thương cao nếu rơi vào tay đối tượng xấu sẽ trở thành công cụ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và lực lượng chức năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc tự chế, thử nghiệm vũ khí trong điều kiện không đảm bảo an toàn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, gây hậu quả khó lường.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ đều bị nghiêm cấm. Tùy mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc, thậm chí nhiều năm tù, đặc biệt đối với các hành vi có tổ chức, tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Một trường hợp công dân ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính. Công an khuyến cáo người dân không tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để tránh rủi ro pháp lý và an toàn.

VOV.VN - Một trường hợp công dân ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính. Công an khuyến cáo người dân không tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để tránh rủi ro pháp lý và an toàn.

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

Khởi tố bị can đối với đối tượng “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ở Ninh Bình

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (Phòng An ninh điều tra) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường, sinh năm 1987, trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (Phòng An ninh điều tra) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường, sinh năm 1987, trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp nào dao có tính sát thương bị xem là vũ khí quân dụng?

VOV.VN - Theo quy định mới, vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng; người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

VOV.VN - Theo quy định mới, vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng; người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

