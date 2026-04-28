Công an Thái Nguyên cảnh báo vi phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Nguyên, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để trao đổi, mua bán linh kiện, bộ phận vũ khí quân dụng dưới vỏ bọc “đồ chơi”, “phụ kiện sưu tầm”.

Đáng chú ý, một số trường hợp còn tự học cách chế tạo súng tự chế, vật liệu nổ hoặc cải hoán công cụ hỗ trợ thành vũ khí có khả năng sát thương cao.

Đối tượng N.V.D, trú tại xã Điềm Thụy (bên trái) và đối tượng H.V.N, trú tại xã Vô Tranh. Cả hai đều trú tỉnh Thái Nguyên

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 vụ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều tang vật gồm 4 khẩu súng PCP, 2.558 viên đạn chì, cùng các bộ phận, thiết bị phục vụ chế tạo và sử dụng vũ khí.

Cơ quan công an cảnh báo, các hành vi liên quan đến vũ khí quân dụng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí có thể dẫn đến các tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng.

Đặc biệt, các loại vũ khí có tính sát thương cao nếu rơi vào tay đối tượng xấu sẽ trở thành công cụ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và lực lượng chức năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc tự chế, thử nghiệm vũ khí trong điều kiện không đảm bảo an toàn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, gây hậu quả khó lường.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ đều bị nghiêm cấm. Tùy mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc, thậm chí nhiều năm tù, đặc biệt đối với các hành vi có tổ chức, tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.