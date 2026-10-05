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Khởi tố tội đưa hối lộ với hai chủ homestay xây dựng trái phép quanh hồ Đồng Đò

Thứ Hai, 18:07, 05/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Thắng, chủ đất Solara Đồng Đò và Phạm Thị Thanh Bình, chủ homestay Huy Hoàng, về hành vi đưa hối lộ.

Chiều 5/9, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Quý III năm 2026. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội chủ trì buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến trình điều tra, xử lý các sai phạm liên quan đất đai, xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các cá nhân, tổ chức có sai phạm.

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Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về tiến trình điều tra, xử lý sai phạm tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Liên quan việc xử lý chủ các homestay Solara Đồng Đò và homestay Huy Hoàng, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Thắng, chủ đất Solara Đồng Đò và Phạm Thị Thanh Bình, chủ homestay Huy Hoàng, về hành vi đưa hối lộ. Một người khác cũng bị xử lý về hành vi môi giới hối lộ.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thêm, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án với 7 bị can liên quan các sai phạm về lấn chiếm, mua bán đất rừng phòng hộ, cùng các hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Trong số này có Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội Trật tự quản lý xây dựng của huyện Sóc Sơn cũ, bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ; cùng 2 bị can thuộc Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm thành phố.

Liên quan việc khởi tố ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Minh Tân cũ, nay là thôn Thái Vụ (xã Kim Anh), Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết đây là vụ án khác. Hiện cơ quan điều tra chưa có tài liệu cho thấy ông Hòa có liên quan với hai chủ đất bị xác định sai phạm.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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