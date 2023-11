Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP cao su Sơn La và đồng phạm

VOV.VN - Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Trương Minh Tuấn và Đỗ Thị Duyên về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.