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Khởi tố vụ án mạo danh “lương y” sản xuất, buôn bán thuốc giả ở Thanh Hóa

Thứ Bảy, 14:30, 29/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, liên quan đến việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền trên mạng xã hội.

Các bị can gồm Huỳnh Văn Mẩn, Nguyễn Thị Bích Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa. Theo kết quả điều tra, khoảng năm 2020, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương, cùng trú tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, đã mua nguyên liệu, đặt làm tem, nhãn và tự tổ chức sản xuất thuốc dạng viên, dạng bột để bán.

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Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CATH

 

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CATH

Các đối tượng sử dụng tên “Lương y Nguyễn Văn Sáu” và “Đông y Đỗ Thái Nam” để đặt tên sản phẩm, quảng cáo trên Facebook dưới danh nghĩa thuốc đông y gia truyền chữa viêm khớp, viêm xoang. Qua xác minh, không có lương y nào mang tên Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam tại địa chỉ được in trên tem, nhãn sản phẩm.

Theo điều tra, Huỳnh Văn Mẩn mua hỗn hợp thuốc tân dược của Nguyễn Thị Kim Thoa, sau đó nghiền thành bột, phối trộn với nguyên liệu đông y, chế biến thành dạng viên hoặc dạng bột, đóng gói và dán tem, nhãn để bán. Các đối tượng quảng cáo, tư vấn, chốt đơn và gửi sản phẩm cho khách hàng qua dịch vụ chuyển phát; đồng thời bán sỉ cho các đầu mối tại nhiều địa phương, trong đó có Thanh Hóa.

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Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét 3 địa điểm, thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc, 50 kg bột thuốc tân dược đã xay sẵn, hơn 100.000 sản phẩm thuốc đông y đã hoàn thiện, 4 máy trộn, 2 máy sấy và 1 máy đóng gói.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu sản phẩm đều chứa acetaminophen (paracetamol), dexamethasone và chlorpheniramine. Trong đó, dexamethasone và chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế. Các hoạt chất hóa dược này không được thể hiện trên tem, nhãn sản phẩm.

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Ngày 28/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố Huỳnh Văn Mẩn, Nguyễn Thị Bích Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Kim Thoa; Nguyễn Thị Bích Phương bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan.

Sỹ Đức/VOV1
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