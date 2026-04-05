中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền”

Chủ Nhật, 17:44, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (SN 1993), trú tại xã Pu Nhi, về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Theo điều tra, mặc dù không có chuyên môn, không được đào tạo về y học cổ truyền nhưng đối tượng đã thu hái nhiều loại cây rừng, băm, phơi khô, trộn lẫn, đóng gói rồi quảng cáo là “thuốc nam” chữa các bệnh dạ dày, phụ khoa… và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Quá trình nắm bắt thông tin, cơ quan Công an đã phát hiện bắt giữ, tịch thu nhiều tang vật gồm các túi lá khô. Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT, đối tượng Sua đã thừa nhận vi phạm của mình.

Cơ quan Công an kiểm tra cơ sở của Sua, phát hiện nhiều bọc chứa lá khô

Trong một vụ việc khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cũng đang điều tra vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng cấm” xảy ra tại xã Na Son liên quan đến Giàng A Cu (SN 1990).

Đối tượng này không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng đã tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung tên là “Gậu Sua”, thuốc chữa bệnh dạ dày tên là “Phềnh Mông Giàng” và bán trên nền tảng mạng xã hội.

Qua xác minh, cả hai đối tượng thừa nhận đã bán được hơn 2.000 sản phẩm cho người mua tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý mua các loại thuốc nam, thuốc gia truyền trên mạng xã hội của các cá nhân tổ chức không có chuyên môn, không được cấp phép, không được kiểm chứng vì tiềm ẩn nguy cơ cao gây hại cho sức khỏe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ; đồng thời thông báo những cá nhân đã mua các sản phẩm nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên (số ĐT 0815.544.123, 0965763357) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo A.N/An ninh Thủ đô
Tag: thuốc nam hàng giả Điện Biên hàng cấm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thuê ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

VOV.VN - Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai đối tượng thuê xe rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

VOV.VN - Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai đối tượng thuê xe rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

Đánh gục người can ngăn sau va chạm giao thông ở TP.HCM

VOV.VN - Chỉ từ một va chạm nhỏ trong hẻm, người đàn ông đội mũ bảo hiểm đỏ không chỉ hành hung nam sinh mà còn đánh bất tỉnh một người dân khác khi anh này can ngăn, sau đó bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

VOV.VN - Chỉ từ một va chạm nhỏ trong hẻm, người đàn ông đội mũ bảo hiểm đỏ không chỉ hành hung nam sinh mà còn đánh bất tỉnh một người dân khác khi anh này can ngăn, sau đó bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng trộm hơn 300 con mèo ở Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo với quy mô lớn và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo với quy mô lớn và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật