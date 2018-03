Khởi tố vụ án phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Sáng nay (22/3), Thượng tá Trần Văn Tám, Phó Trưởng Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Đông Nghi, 30 tuổi, trú số nhà K388/01 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu liên quan vụ hành hung phóng viên Hứa Vĩnh Nhân, thuộc Văn phòng đại diện báo Giao thông tại miền Trung. Quan bar nơi xảy ra vụ việc

Theo ông Trần Văn Tám, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” được quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật của Nghi và nhóm người đi cùng.

Phóng viên Hứa Vĩnh Nhân trình bày sự việc tại cơ quan Công an.

Như tin đã đưa, tối 11/3, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân được cơ quan cử đi nắm thông tin về việc các quán bar trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng lấn chiểm vỉa hè, gây tiếng ồn nghiêm trọng. Phóng viên dùng điện thoại di động để tác nghiệp thì bị nhóm thanh niên từ trong quán đi ra ép vào quán, giữ suốt 2 giờ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận xác định hai đối tượng là Trần Nguyễn Đông Nghi là Trần Viết Nghĩa, cùng trú phường Bình Thuận trực tiếp liên quan vụ hành hung, giam giữ trái phép Phóng viên. Trong đó, đối tượng Trần Nguyễn Đông Nghi liên tục đấm vào mặt phóng viên Hứa Vĩnh Nhân khiến anh này bị thương vùng mặt.