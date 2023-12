Khởi tố vụ án tài xế say rượu điều khiển ô tô tông chết 2 người

Ngày 27/12, lãnh đạo công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khởi tố vụ án tài xế Trần Bảo Long (54 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang), về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, chiều 17/12, sau khi uống rượu bia, Trần Bảo Long điều khiển ô tô mang BKS 63A-06338 lưu thông trên đường tỉnh 875, hướng trung tâm huyện Cái Bè ra quốc lộ 1.

Khi phương tiện này đến đoạn thị trấn Cái Bè, thì ô tô do Long điều khiển bất ngờ tông vào xe máy do anh Mai Thanh Hải (24 tuổi) chở vợ là Lê Thị Bích Tuyền (22 tuổi, cùng ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) đi chiều ngược lại.

Sau đó, ô tô của Long tiếp tục tông vào ô tô của anh Nguyễn Đức Thuận (34 tuổi, ngụ TP.HCM), chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn làm anh Mai Thanh Hải tử vong tại chỗ, chị Tuyền tử vong trên đường đến Trung tâm y tế huyện Cái Bè cấp cứu do bị đa chấn thương. Riêng tài xế Trần Bảo Long bị thương nhẹ, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Cái Bè có mặt tại hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Long là 47,03 mml/l.