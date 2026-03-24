Khởi tố vụ hủy hoại hơn 9 ha rừng ở Gia Lai

Thứ Ba, 14:41, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi hủy hoại hơn 9 ha rừng xảy ra tại xã Ia Pia.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, trong quá trình rà soát diện tích rừng của các hộ dân có đơn xin trả lại đất nhận giao khoán, Tổ quản lý bảo vệ rừng xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai phát hiện một khu vực lớn rừng tự nhiên đã bị triệt hạ hoàn toàn.

Diện tích rừng bị phá chủ yếu thuộc Tiểu khu 948, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai.

Diện tích bị xâm hại chủ yếu là rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng rụng lá, thuộc trạng thái nghèo và kiệt, đã bị chuyển đổi mục đích sang sản xuất nông nghiệp.

Khu vực này vốn được giao khoán cho 4 hộ dân tại xã Ia Pia quản lý, bảo vệ. Cụ thể, hộ ông Nông Văn Băng đã để xảy ra phá rừng trái pháp luật trên diện tích 4,06 ha tại tiểu khu 948, hiện toàn bộ diện tích đã được trồng cây xà cừ.

Hộ bà Phạm Thị Hường để mất 2,15 ha rừng, cũng tại tiểu khu 948, nay đã bị chuyển thành nương rẫy trồng mì.

Hộ ông Nguyễn Văn Hà để xảy ra phá rừng trên diện tích 1,01 ha tại tiểu khu 949, hiện đang được sử dụng trồng lúa xen cây tái sinh.

Trong khi đó, hộ ông Rơ Lan Teo để bị phá 0,92 ha rừng tại cùng tiểu khu 949, diện tích này hiện cũng được trồng lúa.

Ngoài phần diện tích do các hộ dân nhận khoán quản lý, lực lượng chức năng còn ghi nhận thêm gần 1 ha rừng thuộc quản lý của UBND xã Ia Pia cũng bị phá hoại trong cùng khu vực. Tổng diện tích rừng thiệt hại của vụ việc lên hơn 9 ha.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông đã lập hồ sơ vụ việc báo cáo cơ quan chức năng. Xác định vụ việc đã vượt quá mức xử phạt hành chính, có tính chất hình sự, Chi cục Kiểm Lâm đã khởi tố vụ án, bàn giao Công an tiếp tục xử lý theo quy định.

Một phần diện tích đã bị chuyển đổi để trồng sắn.

Đáng chú ý, tình trạng xâm hại rừng tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai đang có diễn biến phức tạp với nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tiếp bị phát hiện. Đầu tháng 3/2026, tại xã Ia Púch, khoảng 2.000 m² rừng với nhiều cây gỗ lớn đã bị chặt hạ.

Trước đó, cuối tháng 2/2026, lực lượng chức năng cũng phát hiện vụ triệt hạ 37 cây rừng tại tiểu khu 930, thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch quản lý; các cây bị chặt có đường kính từ 12 đến 30 cm, chủ yếu là các loại gỗ như Kơnia, trâm, thành ngạnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh đối tượng vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các chủ rừng, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng tại khu vực biên giới.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: Gia Lai khởi tố phá hoại rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai
Hạt Kiểm lâm liên xã ở Bắc Ninh xử lý vụ phá hàng nghìn ha rừng

Hạt Kiểm lâm liên xã ở Bắc Ninh xử lý vụ phá hàng nghìn ha rừng

VOV.VN - Thông tin từ Hạt Kiểm lâm liên xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc phá rừng trái phép xảy ra tại xã Lục Sơn.

Bắt tạm giam 3 đối tượng phá hoại rừng sản xuất

Bắt tạm giam 3 đối tượng phá hoại rừng sản xuất

VOV.VN - Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về tội “hủy hoại tài sản”, liên quan đến vụ việc phá hoại cây rừng của Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên.

95 ha rừng bị phá trắng, Gia Lai khẩn trương điều tra

95 ha rừng bị phá trắng, Gia Lai khẩn trương điều tra

VOV.VN - Ngày 1/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ liên quan vụ gần 95 ha rừng tại xã Kim Sơn bị xâm hại trái pháp luật, nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định.

