Bắt gọn kẻ móc túi ở Chùa Hương

Thứ Ba, 14:08, 24/03/2026
VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Minh về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng bị phát hiện móc túi du khách tại khu vực Chùa Hương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1954; trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 12/3/2026, Tổ công tác Công an xã Hương Sơn tiếp nhận tin báo của bà N (SN 1955; trú tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội) về việc bị mất một chiếc điện thoại khi đi hành lễ tại khu vực đền Trình, thuộc quần thể Chùa Hương.

bat gon ke moc tui o chua huong hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Hương Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát khu vực xảy ra vụ việc. Qua đó, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn và đưa về trụ sở làm việc.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Minh. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lợi dụng sơ hở của du khách trong lúc đông người để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Minh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, gồm 1 tiền án về tội mua bán phụ nữ, 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Hương Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, có tiền án và dương tính với ma túy, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội kịp thời khống chế đối tượng trộm cắp, thu giữ điện thoại, đồng hồ và tang vật.

