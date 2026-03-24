Bắt gọn kẻ móc túi ở Chùa Hương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1954; trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 12/3/2026, Tổ công tác Công an xã Hương Sơn tiếp nhận tin báo của bà N (SN 1955; trú tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội) về việc bị mất một chiếc điện thoại khi đi hành lễ tại khu vực đền Trình, thuộc quần thể Chùa Hương.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Hương Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát khu vực xảy ra vụ việc. Qua đó, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn và đưa về trụ sở làm việc.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Minh. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lợi dụng sơ hở của du khách trong lúc đông người để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Minh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, gồm 1 tiền án về tội mua bán phụ nữ, 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Hương Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.