Khống chế đối tượng “ngáo đá” cầm dao đuổi người đi đường

Chiều 17/9, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã bàn giao Hà Văn Hồng (29 tuổi), ngụ tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho Công an phường Ninh Phong (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời điểm Nguyễn Văn Hồng bị Cảnh sát 113 Công an tỉnh Ninh Bình khống chế

Trước đó, khoảng 19h ngày 16/9, người dân khu phố An Hòa, phường Ninh Phong hoảng sợ khi thấy nam thanh niên hai tay cầm 2 con dao chạy đến trước cửa nhà của nhiều hộ dân la hét và đuổi theo hăm dọa người đi đường.



Nhận được tin báo, tổ công tác của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Ninh Bình đã đến ngay hiện trường, thuyết phục nam thanh niên buông bỏ dao nhưng không thành.

Để tránh gây nguy hiểm cho người dân, các chiến sĩ Cảnh sát 113 lựa thời cơ đối tượng sơ hở, không để ý đã nhanh chóng khống chế, thu giữ 2 con dao và đưa đối tượng về trụ sở Công an.

Tại đây, nam thanh niên được xác định là Hà Văn Hồng. Theo Hồng khai nhận, sáng 16/9, anh ta đã sử dụng ma túy dạng đá ở TP Hải Phòng.