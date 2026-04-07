Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên

Thứ Ba, 20:39, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội, vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chiến dịch xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy.

Ngày 7/4, Công an Hà Nội cho biết, vào tối 6/4, trong quá trình tuần tra và kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Kim Liên đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Đặng Anh Việt (SN 1980; trú tại phường Giảng Võ) và Vũ Tuấn Tú (SN 1976; trú tại phường Bạch Mai).

Kết quả test nhanh tại chỗ cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác nhanh, Việt và Tú thừa nhận vừa cùng nhau sử dụng ma túy tại nơi ở của một đối tượng khác trên địa bàn phường Kim Liên.

Đối tượng Nguyễn Hồng Tú tại cơ quan công an

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và áp giải nhóm này đến địa chỉ tại khu tập thể Khương Thượng, phường Kim Liên - nơi ở của đối tượng Nguyễn Hồng Tú (SN 1966).

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Hồng Tú đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật là 2,622 gam heroin.

Đáng chú ý, Nguyễn Hồng Tú là đối tượng đã có 1 tiền án liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng này cũng dương tính với heroin.

Việc kịp thời phát hiện và triệt xóa điểm tụ tập này cho thấy sự bám sát địa bàn và tinh thần quyết tâm xử lý các đối tượng vi phạm về ma túy của lực lượng công an cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các khu dân cư, đặc biệt là các khu tập thể cũ.

Hiện, Công an phường Kim Liên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: xử lý bắt các đối tượng vi phạm về ma túy Công an phường Kim Liên mua bán ma túy tổ chức sử dụng ma túy tin an ninh trật tự Công an Hà Nội Hà Nội Nguyễn Hồng Tú 01 tiền án tiền án Đặng Anh Việt Vũ Tuấn Tú ma túy
Kiểm tra hành chính, lộ nhóm sử dụng ma túy trong phòng trọ

VOV.VN - Ngày 2/4, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Đại Thanh đã phát hiện, xử lý 2 đối tượng dương tính với ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn, thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế.

VOV.VN - Ngày 2/4, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Đại Thanh đã phát hiện, xử lý 2 đối tượng dương tính với ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn, thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế.

Bắt nóng 2 đối tượng buôn ma túy ngay cổng trường giờ tan học

VOV.VN - Ngày 01/4, Công an Hà Nội thông tin, thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, Công an xã Đa Phúc tăng cường tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đông học sinh.

VOV.VN - Ngày 01/4, Công an Hà Nội thông tin, thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, Công an xã Đa Phúc tăng cường tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đông học sinh.

