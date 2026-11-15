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Lai Châu tiêu hủy hơn 450 khẩu súng các loại thu hồi từ nhân dân

Chủ Nhật, 19:27, 15/11/2026
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VOV.VN - Chiều 15/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức tiêu hủy hơn 450 khẩu súng các loại được thu hồi thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp.

Hoạt động này góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn từ vũ khí tự chế, phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

lai chau tieu huy hon 450 khau sung cac loai thu hoi tu nhan dan hinh anh 1
Kiểm tra, phân loại vũ khí thu hồi trước khi tiêu hủy.

Với phương châm “đi từng bản, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đồn Biên phòng thành lập các tổ công tác, bố trí 13 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn linh hoạt, phù hợp với phong tục, tập quán và nhận thức của đồng bào các dân tộc, giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật, những nguy cơ, hậu quả từ việc chế tạo, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân, nhất là những người còn tàng trữ, sử dụng súng tự chế, súng săn trái phép.

Đến nay, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tổ chức hơn 170 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 12.200 lượt người tham gia; cấp phát 1.750 tờ rơi, tờ gấp. Đặc biệt, có hơn 17.400 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua vận động, người dân đã tự giác giao nộp hơn 450 khẩu súng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu hồi nhiều nòng súng, kích điện và viên đạn chì...

lai chau tieu huy hon 450 khau sung cac loai thu hoi tu nhan dan hinh anh 2
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức tiêu hủy 457 khẩu súng các loại theo quy định.

Việc tiêu hủy súng sau khi thu hồi không chỉ xử lý số vũ khí theo quy định pháp luật mà còn góp phần loại bỏ những nguy cơ mất an toàn trong cộng đồng. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân, xây dựng địa bàn biên giới Lai Châu an toàn, ổn định.

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Công an Cà Mau tiêu hủy 386 vũ khí

VOV.VN - Ngày 24/12, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ được thu gom do người dân giao nộp và tiếp nhận của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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