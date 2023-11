Lái ô tô chở 73kg pháo nổ bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng

Bắt 3 đối tượng cấu kết với nhau mua bán, vận chuyển gần 73kg pháo nổ

VOV.VN - Ngày 20/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập phương án đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép, thu giữ gần 73kg pháo nổ...