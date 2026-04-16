Làm rõ clip mẹ bóp mũi con nhỏ ở Đắk Lắk gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Theo lãnh đạo Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, sau khi ly hôn chồng, bà B.T.T (đã có 1 người con gái) sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với một người đàn ông khác. Trong quá trình chung sống, bà B.T.T và người đàn ông này có với nhau 2 con là cháu B.L.N.Y. (4 tuổi) và cháu B.L.N.P. (8 tháng tuổi).

Trong clip, người phụ nữ có dấu hiệu bạo hành con gái khi liên tục dùng tay bịt miệng, bóp mũi đứa trẻ 8 tháng tuổi. (Ảnh cắt từ Clip)

Khoảng 10 ngày gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, bà B.T.T đã có hành vi dùng tay bóp vào mặt con gái mới 8 tháng tuổi rồi quay clip gửi cho “chồng hờ” nhằm chọc tức. Sau đó, người đàn ông đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

Đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng và gây phẫn nộ cộng đồng mạng xã hội. Nhận được thông tin, công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

“Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý người phụ nữ về hành vi bạo lực với trẻ em, theo quy định tại Nghị định 130/2021/NĐ-CP” – lãnh đạo Công an xã Ea Kar thông tin.

Trước đó, ngày 15/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cháu bé được xác định ở xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đang nằm trên giường thì bị người phụ nữ dùng tay bịt miệng và mũi. Bị tác động vào vùng mặt, cháu bé gồng mình giãy giụa, tím tái do khó thở.

Tuy nhiên, người phụ nữ không dừng lại mà liên tiếp nhiều lần dùng tay bịt vùng mũi, miệng của bé. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, kịp thời có biện pháp bảo vệ cháu bé.