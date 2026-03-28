Làm rõ địa điểm vụ người đàn ông tử vong do mắc kẹt trong thang máy tại Phú Thọ

Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 9h18 ngày 27/3, đơn vị nhận được tin báo về việc có người bị mắc kẹt trong thang máy tại khu nhà ở liền kề trên phố Hàm Nghi, phường Việt Trì.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ tiếp cận thang máy để cứu nạn nhân đang bị mắc kẹt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 7 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định một nam giới bị mắc kẹt trong thang máy, trong tình trạng bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng. Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng thiết bị cứu hộ chuyên dụng, tiến hành chống đỡ cấu kiện, tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khoảng 10 phút, nạn nhân được đưa ra khỏi thang máy và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, người này đã tử vong sau đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.N. (SN 1979, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội). Anh N. là công nhân đang thực hiện lắp đặt cầu thang bộ cho một hộ gia đình tại khu vực xảy ra sự việc.

Nạn nhân N.V.N được các lực lượng chức năng sơ cứu ban đầu.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và các cơ quan báo chí. Một số thông tin ban đầu cho rằng địa điểm xảy ra tai nạn tại “khu liền kề Tự Lập, khu đô thị văn hóa”.

Tuy nhiên, đến sáng 28/3, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đã có văn bản chính thức lên tiếng liên quan đến thông tin này. Theo đó, doanh nghiệp khẳng định địa điểm xảy ra vụ việc không thuộc bất kỳ dự án khu đô thị nào do công ty làm chủ đầu tư, đã bàn giao hoặc đang thi công.

Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập cũng cho biết không có dự án nào mang tên “khu liền kề Tự Lập” tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Việc một số thông tin sử dụng cụm từ “khu liền kề Tự Lập, khu đô thị văn hóa” để mô tả địa điểm xảy ra vụ việc là không chính xác, có thể gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này đồng thời khẳng định, các dự án do đơn vị đầu tư và triển khai đều tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, đảm bảo các tiêu chuẩn về xây dựng, kỹ thuật và an toàn công trình.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.