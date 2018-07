Làm rõ nguyên nhân người đàn ông chết lõa thể trong phòng trọ

1. Vụ người đàn ông chết lõa thể tại Bạc Liêu: Nhiều tình tiết đáng ngờ. Bước đầu điều tra xác nhận, nạn nhân tên Lê Hoàng Nhiêu, 29 tuổi, thường trú tại khóm 8, phường 5, thành phố Bạc Liêu. Trong ảnh: Nhà trọ, nơi phát hiện vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) Anh Nhiêu được phát hiện đã chết trong nhà trọ và không mảnh vải che thân, bên cạnh có hai gói thuốc chuột, nghi vấn có thể nạn nhân đã dùng thuốc để tự tử. Anh Nhiêu có vợ và con nhưng thời điểm phát hiện vụ việc, cơ quan công an vẫn chưa liên lạc được với gia đình. Trong ảnh: Nhiều người dân bàng hoàng khi biết sự việc. (Ảnh: Vietnamnet) 2. Bị chiếu đèn vào mặt, thanh niên đánh chết người bằng chiếc tuýp sắt. Ngày 13/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn Minh (SN 1997), trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn về hành vi “Giết người”. Cho rằng anh Tiến cố tình chiếu đèn xe máy vào mặt mình nên Minh đã dùng tuýp sắt đánh khiến anh Tiên tử vong sau đó. Trong ảnh: Ngô Văn Minh tại tòa. a4ca9c06b323863438cbd5d15f507e38/5b4c043d/2018_07_13/DYY4z5zo8R0Th7BixaIgQ/Giet_nguoi_vi_bi_chieu_den_vao_mat.mp4 3. Đồng Nai: Tạm giữ 16 người nghi sử dụng ma túy. Rạng sáng 13/7, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán bar Romance (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Trong quán có hàng trăm người nhảy múa, lắc lư, thấy công an tất cả bỏ chạy nhưng đều bị chặn lại. Trong ảnh: Công an phát hiện ma túy tại quán bar Romance. (Ảnh do công an cung cấp) 4. Đường dây ma túy “cực khủng” tại TPHCM bị xóa sổ như thế nào?. Cục C47 Bộ Công an cho biết, đã phối hợp cùng nhiều đơn vị khác tổ chức bắt giữ đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại TPHCM, thu giữ số lượng lớn ma túy. Trong ảnh: ông "trùm" Phan Hữu Hiệu bị bắt khi đang giao dịch. (Ảnh: Người Lao Động) 5. Bắt 2 vụ cá độ bóng đá mùa World Cup tại Cần Thơ. Nhóm thanh niên tham gia cá độ gồm: Hồ Văn Tài (chủ quán cà phê Cẩm Tiên), Lê Thanh Bình (34 tuổi), Lê Anh Vũ (33 tuổi), đều ở khu 3, phường Ba Láng và Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, ngụ ấp Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). 6. Cũng tại Cần Thơ, công an đã bắt giữ hai ông Trần Văn Suông (40 tuổi) và Trần Ngọc Quân (47 tuổi) đều ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng do có hành vi cá độ bóng đá. (Ảnh do công an cung cấp). 7. Tiền Giang: "Nóng" tình trạng cho vay nặng lãi kết hợp đòi nợ thuê. Toàn tỉnh Tiền Giang có 7 tổ chức có biểu hiện cho vay nặng lãi với hơn 400 đối tượng tham gia trong các đường dây, với lãi suất từ 20-28%/tháng. Đa số các tổ chức cho vay, núp bóng danh nghĩa doanh nghiệp kinh doanh về tài chính. Trong ảnh: Công an Tiền Giang bắt một vụ cho vay nặng lãi tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: CTV 8. Khởi tố bắt tạm giam tài xế gây tai nạn chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn. Sau khi gây tai nạn khiến 2 người chết 1 người bị thương xảy ra tại dốc cầu Cần Thơ vào trưa ngày 9/7, tài xế Lê Thái Châu điều khiển xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường và bị Công an Cần Thơ bắt giữ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con bị thương vong, trong đó, người mẹ là chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và cháu Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) bị tử vong tại chỗ. Cháu Nguyễn Trung Hiếu (5 tuổi) bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. 9. Bị vây bắt, kẻ trốn truy nã rút súng tấn công 2 cảnh sát bị thương. Phát hiện bị cảnh sát vây bắt, Già Chá Xìa (59 tuổi, Kỳ Sơn, Nghệ An) rút súng bắn thẳng về phía công an khiến 2 cảnh sát bị thương. Vụ việc xảy ra vào ngày 11/7 tại khu vực giáp ranh giữa xã Đoọc Mạy và xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Trong ảnh: Đối tượng Già Chá Xìa. (Ảnh: Infornet) 10. Xác minh thông tin cô gái bị đánh ghen, lột đồ kinh hoàng ở Hà Nội. Ngày 12/7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh cô gái trẻ nghi bị đánh ghen lột đồ, đổ chất bẩn lên người khiến dư luận xôn xao. Ngày 13/7, một cán bộ Công an xã Phùng Xá cho biết, sự việc xảy ra ở xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người nghi vấn đây là cảnh dàn dựng đăng tải lên mạng xã hội. (Ảnh: Tiền phong)