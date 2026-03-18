Làm rõ vụ người đàn ông đánh nữ nhân viên giao hàng

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tố giác của chị H.T.D.T (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Trương Nguyên Huy tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời đối tượng liên quan là Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ tại địa chỉ xảy ra vụ việc) đến làm việc.

Theo trình bày của bị hại, trưa cùng ngày, chị T. nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, người đặt yêu cầu gửi tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị T. đề nghị chờ người nhận trực tiếp.

Trương Nguyên Huy đánh nữ nhân viên giao hàng lần 1.

Ít phút sau, Trương Nguyên Huy đi ra, sau khi lời qua tiếng lại đã bất ngờ dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị T., khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Không dừng lại, đối tượng tiếp tục có hành vi xô đẩy khiến nạn nhân ngã lần thứ hai, chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Sau vụ việc, chị T. được người dân hỗ trợ, đến bệnh viện thăm khám.

Trương Nguyên Huy quay lại đánh nữ nhân viên giao hàng lần 2.

Tại cơ quan công an, Trương Nguyên Huy khai nhận giữa Huy và chị T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Huy đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Sau đó, Trương Nguyên Huy đã được người dân can ngăn.

Hiện Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.