English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng truy nã luôn mang theo súng bên người

Thứ Tư, 22:46, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ việc vận chuyển 35 bánh heroin.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ (sinh năm 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) - là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo về Tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý (35 bánh heroin). Đối tượng Phương Văn Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng khu vực giáp ranh biên giới.

lang son bat giu doi tuong truy na luon mang theo sung ben nguoi hinh anh 1
Đối tượng Phương Văn Kỳ tại cơ quan công an.

Qua xác minh, đối tượng nghiện ma tuý, cực kỳ cảnh giác, đi đâu cũng mang súng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Xác định được tính chất nguy hiểm của đối tượng truy nã Phương Văn Kỳ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, khoảng 15h30’ ngày 4/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hoàng Văn Thụ huy động lực lượng với quyết tâm cao nhất bắt giữ thành công đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia truy bắt và nhân dân.

lang son bat giu doi tuong truy na luon mang theo sung ben nguoi hinh anh 2
Căn nhà trên rừng nơi đối tượng lẩn trốn truy nã.

4 tổ công tác đã tổ chức mật phục nhiều giờ tại nhiều địa điểm xung quanh nơi đối tượng Kỳ lẩn trốn, bắt giữ thành công đối tượng khi đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma tuý về sử dụng. Khám xét trên người đối tượng đã thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng đã lên đạn và 12 viên đạn.

lang son bat giu doi tuong truy na luon mang theo sung ben nguoi hinh anh 3
Khẩu súng đối tượng luôn mang theo với mục đích chống trả lực lượng chức năng.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma tuý để sử dụng. Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai nhận từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị truy bắt.

Việc bắt giữ thành công Phương Văn Kỳ sau một thời gian lẩn trốn là minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vừa chấp hành án phạt 16 năm lại bị bắt vì buôn heroin
Vừa chấp hành án phạt 16 năm lại bị bắt vì buôn heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mang theo 5 bánh heroin. Đây là đối tượng đã từng bị tuyên 16 năm tù vì buôn bán ma túy.

Vừa chấp hành án phạt 16 năm lại bị bắt vì buôn heroin

Vừa chấp hành án phạt 16 năm lại bị bắt vì buôn heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mang theo 5 bánh heroin. Đây là đối tượng đã từng bị tuyên 16 năm tù vì buôn bán ma túy.

Đôi nam nữ câu kết buôn 1 bánh heroin và 800 viên ma túy tổng hợp
Đôi nam nữ câu kết buôn 1 bánh heroin và 800 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Công an huyện Mường La (Sơn La) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Yên Bái phát hiện và bắt quả tang 1 đôi nam nữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đôi nam nữ câu kết buôn 1 bánh heroin và 800 viên ma túy tổng hợp

Đôi nam nữ câu kết buôn 1 bánh heroin và 800 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Công an huyện Mường La (Sơn La) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Yên Bái phát hiện và bắt quả tang 1 đôi nam nữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

5 đối tượng buôn bán 25 bánh heroin và 42.000 viên ma túy sa lưới pháp luật
5 đối tượng buôn bán 25 bánh heroin và 42.000 viên ma túy sa lưới pháp luật

VOV.VN - Chiều 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, từ ngày 2 - 8/7 đơn vị đã phá thành công 4 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 25 bánh heroin, 42.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

5 đối tượng buôn bán 25 bánh heroin và 42.000 viên ma túy sa lưới pháp luật

5 đối tượng buôn bán 25 bánh heroin và 42.000 viên ma túy sa lưới pháp luật

VOV.VN - Chiều 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, từ ngày 2 - 8/7 đơn vị đã phá thành công 4 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 25 bánh heroin, 42.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật