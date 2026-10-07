Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng truy nã luôn mang theo súng bên người

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ (sinh năm 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) - là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo về Tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý (35 bánh heroin). Đối tượng Phương Văn Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng khu vực giáp ranh biên giới.

Đối tượng Phương Văn Kỳ tại cơ quan công an.

Qua xác minh, đối tượng nghiện ma tuý, cực kỳ cảnh giác, đi đâu cũng mang súng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Xác định được tính chất nguy hiểm của đối tượng truy nã Phương Văn Kỳ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, khoảng 15h30’ ngày 4/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hoàng Văn Thụ huy động lực lượng với quyết tâm cao nhất bắt giữ thành công đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia truy bắt và nhân dân.

Căn nhà trên rừng nơi đối tượng lẩn trốn truy nã.

4 tổ công tác đã tổ chức mật phục nhiều giờ tại nhiều địa điểm xung quanh nơi đối tượng Kỳ lẩn trốn, bắt giữ thành công đối tượng khi đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma tuý về sử dụng. Khám xét trên người đối tượng đã thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng đã lên đạn và 12 viên đạn.

Khẩu súng đối tượng luôn mang theo với mục đích chống trả lực lượng chức năng.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma tuý để sử dụng. Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai nhận từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị truy bắt.

Việc bắt giữ thành công Phương Văn Kỳ sau một thời gian lẩn trốn là minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.