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Hưng Yên khởi tố 5 người liên quan vụ tổ chức sử dụng ma túy

Thứ Tư, 14:10, 07/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định ngày 26/9, Tạ Văn Tính (sinh năm 1986), Vũ Văn Thuyên (sinh năm 2003), Bùi Ngọc Quỳnh (sinh năm 2002) và Nguyễn Văn Huy (sinh năm 2004) đều trú tại xã Đông Tiền Hải cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy tại khu vực bếp chỗ ở của Tính.

Kết quả test nhanh nước tiểu của các đối tượng dương tính với ma túy đá (Methamphetamin)

hung yen khoi to 5 nguoi lien quan vu to chuc su dung ma tuy hinh anh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Văn Thuyên đã mua ma túy của Phan Văn Hoàn (sinh năm 2001, trú tại xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên) để về tổ chức sử dụng cùng với Tính, Quỳnh và Huy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Tạ Văn Tính, Bùi Ngọc Quỳnh, Vũ Văn Thuyên và Nguyễn Văn Huy về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phan Văn Hoàn về tội mua bán trái phép chất ma túy và ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra, xử lý.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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