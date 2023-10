Lạng Sơn: Tạm giữ 60 bình khí cười không rõ nguồn gốc

Phát hiện bình 'khí cười' dạng mới lần đầu du nhập vào Hà Nội

Tối 16/10, Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Khương Trung đã phát hiện và triệt phá một tụ điểm sang chiết khí N2O trái phép mạo danh cơ sở kinh doanh hoa quả. Tại đây, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số bình khí N2O dạng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.