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Lào Cai: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Chủ Nhật, 11:32, 13/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huấn (SN 1986), trú tại thôn Ngầu 3, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, thông qua mạng xã hội Facebook, Phạm Thị Huấn đã sử dụng các tài khoản “Minh Minh” và “Huấn Huấn” tham gia một số hội nhóm mua bán cây làm gỗ bóc như: “Hội mua bán gỗ keo, mỡ, tạp Miền Bắc”, “Hội mua bán gỗ xoan, mỡ, bồ đề Bảo Thắng”.

Nắm được nhu cầu của người mua, Huấn đưa ra thông tin về nhiều đồi cây và giới thiệu đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng thực tế thì Huấn không sở hữu bất kỳ đồi cây nào có thể làm gỗ bóc.

lao cai khoi to doi tuong lua dao hon 200 trieu dong hinh anh 1
Bị can Phạm Thị Huấn tại cơ quan điều tra.

Để tạo dựng lòng tin, Huấn sử dụng hình ảnh, video về các đồi cây rồi gửi cho người có nhu cầu mua. Không dừng lại ở việc giao dịch qua mạng xã hội, Huấn còn hẹn gặp trực tiếp, dẫn người mua đến tận nơi để xem các đồi cây. Những đồi cây này thực tế thuộc quyền sở hữu của một số người dân tại khu vực xã Võ Lao.

Mặc dù không phải chủ sở hữu, Huấn vẫn đứng ra thỏa thuận bán với giá từ 27 triệu đồng đến 105 triệu đồng/đồi cây. Sau khi người mua đồng ý, Huấn yêu cầu đặt cọc từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Lợi dụng sự tin tưởng của người mua, Huấn nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Với phương thức, thủ đoạn trên, đến nay cơ quan công an xác định Phạm Thị Huấn đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 9 người, với tổng số tiền 208 triệu đồng.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân khi mua bán tài sản cần xác minh rõ chủ sở hữu, quyền bán tài sản và giấy tờ liên quan trước khi đặt cọc, chuyển tiền. Không nên chỉ dựa vào hình ảnh, video hoặc việc được dẫn đi xem tài sản để giao dịch.

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Lừa đảo hơn 260 triệu đồng bằng thủ đoạn đưa người đi lao động tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 11/9, Công an TP Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1988, thường trú xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
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