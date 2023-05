Lật mặt kẻ mang lệnh truy nã nguy hiểm dưới vỏ bọc là nhân viên bảo vệ

Ngày 20/5, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) thông tin, Công an phường Chánh Phú Hòa vừa phối hợp cùng Công an Quảng Ngãi bắt giữ kẻ mang lệnh truy nã nguy hiểm khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn.

Kẻ bị bắt giữ là Nguyễn Thông (40 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Nguyễn Thông (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát).

Theo hồ sơ vụ án, do có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thông đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Quảng Ngãi, ra lệnh bắt giữ vào tháng 2. Tuy nhiên, Thông đã trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã.

Sau nhiều lần thay đổi nơi ở để tránh sự truy bắt của công an, Thông đã đến địa bàn phường Chánh Phú Hòa (Thị xã Bến Cát, Bình Dương) với vỏ bọc là nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên, hành tung của kẻ mang lệnh truy nã nguy hiểm vẫn không qua được mắt của công an và bị bắt giữ vào ngày 18/5.

Công an thị xã Bến Cát đã bàn giao Thông cho Công an Quảng Ngãi, di lý về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật./.