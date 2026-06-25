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Lật tẩy thủ đoạn của "nhà báo rởm" tống tiền người dân

Thứ Năm, 10:16, 25/06/2026
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Do không có nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định, trong khi bản thân đang nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, gây sức ép đối với những người đang thi công nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh (SN 1978), trú tại khu 3, xã Lạc Thủy (Phú Thọ) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định, trong khi bản thân đang nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Như Mạnh đã nảy sinh ý định giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, gây sức ép đối với những người đang thi công nhằm chiếm đoạt tài sản.

lat tay thu doan cua nha bao rom tong tien nguoi dan hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Như Mạnh tại hiện trường cưỡng đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Mạnh đã đặt mua trên mạng xã hội Facebook một thẻ hội viên nhà báo giả mang tên và ảnh của mình với giá 1,5 triệu đồng, sau đó sử dụng thẻ này để tự giới thiệu là nhà báo khi tiếp xúc với người dân.

Quá trình điều tra xác định, ngày 12/10/2025, đối tượng Mạnh điều khiển xe ô tô BKS: 28A-236… đến khu vực san lấp đất thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến (Phú Thọ). Tại đây, đối tượng Mạnh cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng hoạt động thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả để tạo lòng tin.

Sau đó, Mạnh đe dọa sẽ phản ánh, tố cáo hoạt động san lấp đất đến cơ quan chức năng nếu không được “tạo điều kiện”. Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, anh Q.A.T (SN 1993), trú tại xóm Bãi Khoai (Dũng Tiến) đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Tiếp tục thực hiện thủ đoạn trên, khoảng 15h ngày 13/6/2026, đối tượng Mạnh điều khiển xe ô tô đến khu vực xóm Mý Đông (Dũng Tiến), nơi ông B.T.Đ (SN 1982), trú tại xóm Mý Đông đang thuê máy xúc và xe ô tô vận chuyển đất để san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng nhà ở. Đối tượng Mạnh sử dụng xe ô tô chặn đường, cản trở hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất và yêu cầu dừng việc thi công.

Do trước đó được anh Q.A.T kể lại việc Mạnh từng tự xưng là nhà báo, đe dọa phản ánh hoạt động san lấp đất để nhận tiền nên ông B.T.Đ lo sợ bị gây khó khăn, ảnh hưởng đến công việc. Trong quá trình trao đổi, ông B.T.Đ đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng để được tiếp tục thi công.

Từ thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai của những người liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh xác định đối tượng Mạnh đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn giả danh nhà báo, lợi dụng tâm lý lo ngại bị phản ánh, xử lý của người dân để uy hiếp tinh thần, buộc các bị hại phải đưa tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo: Những cá nhân, tổ chức đã từng là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của đối tượng Mạnh với thủ đoạn nêu trên đề nghị khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ qua điều tra viên Nguyễn Đức Cao, số điện thoại 0916.432.299 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo M.Hiền/Công an nhân dân
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