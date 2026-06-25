Hà Nội triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an xã Thanh Trì phát hiện, bắt giữ Hoàng Minh Đức (SN 1987, trú tại thôn Nội Am, xã Nam Phù, TP Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản là một xe máy nhãn hiệu WAIT màu đỏ, biển kiểm soát 99H4-2378.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Hoàng Minh Đức thường đi bộ lang thang tại các khu dân cư vào ban đêm, lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy ngoài đường không có người trông giữ để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi tiếp cận mục tiêu, đối tượng sử dụng kéo cắt dây điện ổ khóa, đấu nối để khởi động xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Vũ Xuân Ngọc (bên trái) và Hoàng Minh Đức (bên phải)

Mở rộng điều tra, Đức khai nhận vào khoảng 1h30 phút cùng ngày đã thực hiện thêm một vụ trộm cắp xe máy Honda Wave màu trắng, biển kiểm soát 29S2-016.08 tại khu vực trước cửa số 4 ngõ 239 đường Vĩnh Khang, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác, Công an xã Thanh Trì làm rõ Vũ Xuân Ngọc (SN 1974, trú tại Cụm 4 Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) là đối tượng tiêu thụ các xe máy do Hoàng Minh Đức trộm cắp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra trên địa bàn xã Thanh Trì.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Đức về tội Trộm cắp tài sản và Vũ Xuân Ngọc về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.