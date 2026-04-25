Lên mạng lừa đảo góp vốn mua đá quý cuối cùng phải đầu thú

Thông tìn từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đôn (SN 1988, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đôn là mắt xích quan trọng trong ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao vừa bị triệt phá.

Hoàng Văn Đôn tại cơ quan công an

Trước đó, vào tháng 9/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ hai đồng bọn của Đôn là Hoàng Văn Tuyên (SN 1997) và Nông Đình Triệu (SN 1998). Ngay khi thấy đồng bọn "sa lưới", Hoàng Văn Đôn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác phá án.

Theo điều tra, nhóm đối tượng này sử dụng mạng xã hội để livestream kêu gọi đầu tư góp vốn mua đá thô tìm đá quý (thủ đoạn "đổ thạch"). Chúng hứa hẹn khách hàng chỉ cần bỏ tiền mua đá thô, khi đập ra sẽ nhận được đá quý giá trị cao.

Tuy nhiên, thực tế đây là một màn kịch được dàn dựng tinh vi. Các viên đá thô khi đập ra đều không có đá quý, hoặc nếu có thì chỉ là những viên đá rẻ tiền, trọng lượng nhỏ đã được cài cắm sẵn. Với thủ đoạn này, nhóm của Đôn đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Xác định đối tượng lẩn trốn là rào cản cho việc giải quyết triệt để vụ án, các trinh sát đã kiên trì tuyên truyền, vận động gia đình phối hợp. Sau 7 tháng sống ngoài vòng pháp luật, nhận thấy không thể trốn tránh mãi, ngày 17/4/2026, Hoàng Văn Đôn đã tự nguyện đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.