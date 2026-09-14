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Lẻn vào chùa trộm tài sản trị giá gần 400 triệu đồng

Thứ Hai, 17:39, 14/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Dọn (24 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai tiếp nhận tin báo về vụ trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra tại một ngôi chùa trên địa bàn khu phố Long Tân. Tài sản bị mất trộm gồm một dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền, ước tính tổng trị giá khoảng 387,5 triệu đồng.

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Đối tượng Phạm Văn Dọn 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Nhơn Trạch đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định Phạm Văn Dọn là thủ phạm gây ra vụ trộm và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Văn Dọn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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